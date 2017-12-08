Сибирь захватывают растения-«агрессоры»
pixabay.com

pixabay.com

В Сибири идет активное распространение растений-агрессоров, занесенных в регион в результате действий человека

Ученые лаборатории систематики и филогении растений НУ Томского государственного университета, Гербария им. П.Н. Крылова совместно с исследователями кафедры ботаники, кафедры сельскохозяйственных растений Биологического института ТГУ и Сибирского ботанического сада проводят исследование о влиянии человека на флору Сибири.

Ученые заметили, что некоторые «чужеродные» растения ведут себя агрессивно и вытесняют аборигенные виды, занимая их территорию.

По словам научного руководителя проекта, профессора кафедры ботаники БИ ТГУ Александра Эбеля, исследование охватывают 11 регионов Сибири – от Новосибирской области до Забайкалья. Объектами пристального изучения стали 10 модельных инвазивных видов, представляющих наибольшую опасность для сибирской флоры.

Одним из наиболее вредоносных является борщевик Сосновского – травянистое растение высотой до трех метров, при контакте вызывающее сильные, долго не заживающие ожоги. По прогнозу ученых, если с этим растением не бороться, что через 10–20 лет это растение может заполонить поймы малых рек, закрыв дорогу к ним человеку.

Кроме того, опасным растением является недотрога железистая, которую сначала сажали для красоты. Недотрога нередко растет сплошным ковром и легко вытесняет любых соседей.

Следующим в списке идет золотарник канадский, который образует сплошные заросли площадью по несколько гектаров на свободных участках и заброшенных полях, выдавливая с них другие виды.

Собранные учеными БИ ТГУ данные могут быть использованы при составлении второго издания «Черной книги флоры Сибири», сообщает «Научная Россия». 

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