Шпага и ножны: ученые создали модель «оружия» вирусов
pixabay.com

pixabay.com

Ученые из России вместе с французскими коллегами построили модель, которая описывает особенности работы шприцеобразных наномашин

Результаты исследования могут помочь в разработке терапии инфекционных заболеваний, а также в экспериментах в области генной инженерии.

За много лет эволюции возникли структуры, которые помогают вирусам проникнуть в клетку-хозяина и разместить в ней свой генетический материал: ДНК или РНК. В числе таких структур оказались шприцеобразные устройства из двух вставленных друг в друга трубок. Когда внешний цилиндр сокращается, внутренний протыкает мембрану, и по нему в клетку попадают информационные молекулы.

Профессор кафедры нанотехнологии физического факультета ЮФУ Сергей Рошаль рассказал: «Несмотря на то, что в общих чертах этот механизм известен уже несколько десятилетий, относительно точные данные о строении двух подобных систем, вируса бактерий бактериофага Т4 и белка пиоцина R2 — главного «вооружения» синегнойной палочки, получены лишь в последние пару лет».

Успешное внедрение в клетку обеспечивается за счет двух трубчатых органелл: полой «шпаги» и ее «ножон». Соприкасаясь с поверхностью мембраны жертвы, внешняя трубка испытывает изменения - сжимается и укорачивается. Вместе с этим в игру включается «шпага»: она обнажается и протыкает клетку, сообщает интернет-издание «Индикатор».

Сергей Рошаль подчеркнул: «Исследование устройства и принципов функционирования шприцеобразной наномашины бактериофагов важно для антибактериальной терапии, особенно в случае развития у вредоносных микроорганизмов устойчивости к традиционным антибиотикам».

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Места: Россия
События: наука
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