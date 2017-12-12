Школьники из России привезли шесть золотых медалей с международной естественнонаучной олимпиады

Как сообщается на сайте Министерства образования и науки РФ, в международной естественнонаучной олимпиаде могут принять участие школьники не старше 15 лет. Она проверяет знания в области физики, химии и биологии.

Мероприятие состояло из трех туров: первые два представляли собой индивидуальный зачет, в третьем принимали участие команды из трех человек.

Руководитель подготовки сборной по физике Валерий Слободянин отметил: «В этом году олимпиада была с сильным уклоном в область биологии. Подготовка по этому предмету велась под руководством Игоря Киселева, который тренировал ребят летом на сборах на базе образовательного центра «Сириус».

Российскую команду представляли школьники из Москвы, Вологды и Саранска. В нее вошли победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады для учащихся школ.

Международная олимпиада проводитсяя 14 раз подряд. В ней приняли участие более 300 человек из 50 стран.

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