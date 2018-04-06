Школьники разработают VR/AR приложения для уроков химии
Такую задачу им предстоит решить в финале олимпиады Национальной технологической инициативы
«Виртуальная и дополненная реальность» - новый профиль олимпиады, который был запущен в 2017-2018 учебном году впервые.
В финале соревнований примут участие 23 учащихся 9-11 классов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Красноярского краев, Новосибирской, Томской, Липецкой, Иркутской и Калужской областей.
«Олимпиада НТИ помогает проявить себя талантливым школьникам, которые желают заниматься чем-то практическим, а не просто решать элементарные задачи», - отметил проректор ДВФУ по развитию, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов.
Полную версию статьи читайте на портале «Умная страна»Далее в рубрике Первый «умный» дом с распознаванием лиц построен в МосквеГостевой доступ на территорию жилого комплекса контролируется автоматически
Комментарии