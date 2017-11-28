Школьники из РФ отличились на олимпиаде по астрономии в Таиланде

Мероприятие проводилось с 12 по 21 ноября в Пхукете. Сборная России завоевала одну золотую медаль, две серебряных и две бронзовых.

Награды получили Д. Долгов, С. Цапаев, П. Архипов, И. Старостин и В. Зозуля. Кроме того, Долгов стал третьим в индивидуальном зачете, показав лучший результат за все время участия команды России в олимпиаде.

В неофициальном зачете сборная РФ заняла пятое место, сообщается на сайте Минобрнауки.

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