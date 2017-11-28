Школьники из РФ отличились на олимпиаде по астрономии в Таиланде
Российские школьники стали обладателями пяти медалей на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике (IOAA).
Мероприятие проводилось с 12 по 21 ноября в Пхукете. Сборная России завоевала одну золотую медаль, две серебряных и две бронзовых.
Награды получили Д. Долгов, С. Цапаев, П. Архипов, И. Старостин и В. Зозуля. Кроме того, Долгов стал третьим в индивидуальном зачете, показав лучший результат за все время участия команды России в олимпиаде.
В неофициальном зачете сборная РФ заняла пятое место, сообщается на сайте Минобрнауки.Далее в рубрике МГУ вошел в пятерку лучших вузов стран БРИКСМосковский государственный университет им. М.В. Ломоносова вошел в топ-5 рейтинга «QS World University Rankings: BRICS 2018». Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Еще сильнее ракаУлучшена структура вещества, способного побеждать рак
Комментарии