Школьники из РФ отличились на олимпиаде по астрономии в Таиланде
Школьники из РФ отличились на олимпиаде по астрономии в Таиланде

Российские школьники стали обладателями пяти медалей на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике (IOAA).

Мероприятие проводилось с 12 по 21 ноября в Пхукете. Сборная России завоевала одну золотую медаль, две серебряных и две бронзовых.

Награды получили Д. Долгов, С. Цапаев, П. Архипов, И. Старостин и В. Зозуля. Кроме того, Долгов стал третьим в индивидуальном зачете, показав лучший результат за все время участия команды России в олимпиаде.

В неофициальном зачете сборная РФ заняла пятое место, сообщается на сайте Минобрнауки.

Теги:
Места: Россия
События: наука
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