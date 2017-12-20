Школьники из Новосибирска создали робота для уборки городских улиц

Ученики 10 инженерного и инженерно-технологического классов школы №112 Новосибирска Андрей Сырцов и Павел Скоробогач приняли участие в конкурсе школьных инициатив «Школа – городу», приуроченном к 50-летию Новосибирского государственного университета. На нем был представлен проект «Автономный уборщик», передает портал «Новости сибирской науки».

Победителям конкурса вручили сертификат на обучение в Великобритании летом 2018 года по программе STEM (аббревиатура четырех основных направлений развития технологий: Science, Technology, Engineering, Mathematics - Естественные науки, Информационные технологии, Инжиниринг, Математика).

В 2017 году Совет по модернизации экономики и инновационного развития России принял решение о государственной поддержке проекта «Инженерные конкурсы и соревнования». Школа №112 Новосибирска получила статус одной из десяти опорных организаций в стране в федеральном проекте «Солнечная регата» Агентства стратегических инициатив и Национальной Технологической Инициативы в направлении MariNet.

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