Школьники из Новосибирска создали робота для уборки городских улиц

Новосибирские школьники разработали робота, который в автономном режиме занимается уборкой территорий города
Ученики 10 инженерного и инженерно-технологического классов школы №112 Новосибирска Андрей Сырцов и Павел Скоробогач приняли участие в конкурсе школьных инициатив «Школа – городу», приуроченном к 50-летию Новосибирского государственного университета. На нем был представлен проект «Автономный уборщик», передает портал «Новости сибирской науки».
Победителям конкурса вручили сертификат на обучение в Великобритании летом 2018 года по программе STEM (аббревиатура четырех основных направлений развития технологий: Science, Technology, Engineering, Mathematics - Естественные науки, Информационные технологии, Инжиниринг, Математика).
В 2017 году Совет по модернизации экономики и инновационного развития России принял решение о государственной поддержке проекта «Инженерные конкурсы и соревнования». Школа №112 Новосибирска получила статус одной из десяти опорных организаций в стране в федеральном проекте «Солнечная регата» Агентства стратегических инициатив и Национальной Технологической Инициативы в направлении MariNet.Далее в рубрике Физики открыли у твердого вещества свойства жидких кристалловИсследователи из Института общей физики имени А.М. Прохорова РАН впервые зафиксировали у твердого металлического соединения свойства жидкого кристалла Читайте в рубрике «Технологии» Сделано русскими!Лучшие приложения для iPhone и iPad созданы нашими соотечественниками
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