Школьники будут получать «биткойны» за успехи в учебе

Президент АО «Управляющая компания «Просвещение» Владимир Узун предложил ввести в школах особую валюту, которую смогут получать ученики за свои успехи.

По его словам, первые предметы, по которым начал работу проект, созданный совместно с «Яндексом» - русский язык и математика. Далее он может распространиться и на такие предметы, как основы предпринимательской деятельности.

«Мы хотим, чтобы в будущем было что-то наподобие биткойна, чтобы дети до определенного возраста зарабатывали какую-то учебную валюту, а с 14 или 18 лет, когда это будет возможно, чтобы они зарабатывали уже настоящие деньги», - пояснил Узун цель проекта.

По его мнению, такая мотивация положительно скажется на успеваемости и выборе будущей профессии. Уточняется, что проект в настоящее время находится в стадии идеи.

Авторы инициативы считают, что детей со школьных лет необходимо обучать финансовой грамотности и умению зарабатывать деньги самостоятельно, а в качестве школьных «биткойнов» могут выступать жетоны или фантики, сообщает «Индикатор».

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