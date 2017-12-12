Школьники будут получать «биткойны» за успехи в учебе

Детей со школьных лет необходимо обучать финансовой грамотности и умению зарабатывать деньги
Президент АО «Управляющая компания «Просвещение» Владимир Узун предложил ввести в школах особую валюту, которую смогут получать ученики за свои успехи.
По его словам, первые предметы, по которым начал работу проект, созданный совместно с «Яндексом» - русский язык и математика. Далее он может распространиться и на такие предметы, как основы предпринимательской деятельности.
«Мы хотим, чтобы в будущем было что-то наподобие биткойна, чтобы дети до определенного возраста зарабатывали какую-то учебную валюту, а с 14 или 18 лет, когда это будет возможно, чтобы они зарабатывали уже настоящие деньги», - пояснил Узун цель проекта.
По его мнению, такая мотивация положительно скажется на успеваемости и выборе будущей профессии. Уточняется, что проект в настоящее время находится в стадии идеи.
Авторы инициативы считают, что детей со школьных лет необходимо обучать финансовой грамотности и умению зарабатывать деньги самостоятельно, а в качестве школьных «биткойнов» могут выступать жетоны или фантики, сообщает «Индикатор».Далее в рубрике Красноярские ученые разработали пленки с антибиотиками для лечения ранУченые из Красноярска создали пленки из бактериальной целлюлозы, которые нагружены антибиотиками и наночастицами серебра Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Поставила точкуУчёная из МГУ разрешила долгий спор биологов
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