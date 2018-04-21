Шесть российских вузов создадут группировку наноспутников

Космические аппараты займутся изучением состояния околоземного пространства
Шесть российских вузов подписали соглашение о создании консорциума по разработке в 2021 году группировки наноспутников для исследования околоземного космического пространства. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского национального исследовательского университета.
Космические аппараты проведут комплексное исследование ионосферы и магнитосферы. Организатором проекта выступил Самарский университет.
К нему присоединились Сибирский государственный университет науки и технологий, Амурский государственный университет, Омский государственный технический университет, Ижевский государственный технический университет и Ульяновский государственный университет, а также компании «Технологии ГЕОСКАН» и «Астрономикон».
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