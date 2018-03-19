Сеть научных станций для исследования вечной мерзлоты появится в Сибири

Сотрудники нескольких научных центров России и зарубежья начали реализацию проекта по созданию исследовательского мегапрофиля, который протянется с запада на восток Сибири. Это позволит получать информацию о природных трансформациях, в частности, о том, какие процессы происходят в вечной мерзлоте.

В основу проекта положены предложения сотрудников центра превосходства «БиоКлимЛанд» Томского государственного университета (ТГУ). Для проведения исследований специалисты создали широтный мегапрофиль: они разместили научные станции и площадки для мониторинга среды вдоль оси, которая тянется с юга на север.

Этот маршрут занимает 3500 километров, по нему осуществляется круглогодичный отбор проб. Мониторинг позволяет фиксировать изменения климата и ландшафта.

Теперь специалисты создают мегапрофиль для изучения трансформаций на пространстве от Большеземельской тундры, через Западную и Центральную Сибирь и до Восточной Сибири.

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