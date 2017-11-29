В МГУ сделали шаг вперед в борьбе с раком

Долгое время гелиомицин был известен как антибиотик широкого применения. Новые исследования выявили его свойство подавлять рост раковых клеток. Российские химики синтезировали с его помощью водорастворимые соединения, более эффективные в борьбе со злокачественными опухолями. Первые тесты уже подтвердили это, сообщает «Научная Россия».

«Мы создали новые перспективные соединения-кандидаты в лекарства. Сейчас мы ожидаем доклинические испытания на животных и патентование», - цитирует издание ведущего научного сотрудника НИЛ биоэлементоорганической химии кафедры медицинской химии и тонкого органического синтеза химфакультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александра Штиля.

В разработке принимали участие ряд российских и зарубежных ученых.

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