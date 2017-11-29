В МГУ сделали шаг вперед в борьбе с раком
В МГУ сделали шаг вперед в борьбе с раком

Сотрудники химического факультета МГУ получили на основе гелиомицина ряд веществ, которые могут помочь в лечении онкозаболеваний.

Долгое время гелиомицин был известен как антибиотик широкого применения. Новые исследования выявили его свойство подавлять рост раковых клеток. Российские химики синтезировали с его помощью водорастворимые соединения, более эффективные в борьбе со злокачественными опухолями. Первые тесты уже подтвердили это, сообщает «Научная Россия».

«Мы создали новые перспективные соединения-кандидаты в лекарства. Сейчас мы ожидаем доклинические испытания на животных и патентование», - цитирует издание ведущего научного сотрудника НИЛ биоэлементоорганической химии кафедры медицинской химии и тонкого органического синтеза химфакультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александра Штиля.

В разработке принимали участие ряд российских и зарубежных ученых.

Теги:
Места: Россия
Персоны: ученые
Смартфон будет «узнавать» владельца по стилю поведения Далее в рубрике Смартфон будет «узнавать» владельца по стилю поведенияРоссийские специалисты создали новую систему защиты для мобильных устройств.

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО