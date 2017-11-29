В МГУ сделали шаг вперед в борьбе с раком
Сотрудники химического факультета МГУ получили на основе гелиомицина ряд веществ, которые могут помочь в лечении онкозаболеваний.
Долгое время гелиомицин был известен как антибиотик широкого применения. Новые исследования выявили его свойство подавлять рост раковых клеток. Российские химики синтезировали с его помощью водорастворимые соединения, более эффективные в борьбе со злокачественными опухолями. Первые тесты уже подтвердили это, сообщает «Научная Россия».
«Мы создали новые перспективные соединения-кандидаты в лекарства. Сейчас мы ожидаем доклинические испытания на животных и патентование», - цитирует издание ведущего научного сотрудника НИЛ биоэлементоорганической химии кафедры медицинской химии и тонкого органического синтеза химфакультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александра Штиля.
В разработке принимали участие ряд российских и зарубежных ученых.Далее в рубрике Смартфон будет «узнавать» владельца по стилю поведенияРоссийские специалисты создали новую систему защиты для мобильных устройств.
Комментарии