Сбербанк получил квантовую защиту информации
Сбербанк получил квантовую защиту информации

Специалисты Российского квантового центра (РКЦ) объединили два отделения Сбербанка первой рабочей линией квантовой связи.

В основе технологии лежит так называемый феномен квантовой запутанности. Он играет одну из основных ролей в системах защищенной квантовой связи, где абсолютно исключена возможность незаметной прослушки, так как законы квантовой механики запрещают клонирование состояния частиц света.

Над подобными системами работают в западноевропейских странах, Китае и США. Российские инженеры и физики готовы обеспечить отечественные организации собственной разработкой.

«Сбербанк стал первой организацией, получившей нашу установку квантовой защиты, которая уже готова для промышленной эксплуатации. Российские организации получат возможность использовать для защиты информации разработку именно из нашей страны, что важно для государства», — цитирует РИА «Новости» гендиректора РКЦ Руслана Юнусова.

Первые квантовые линии связи начали появляться в России еще в 2014 году. Однако теперь вышел на новый уровень. Он позволяет обмениваться не только квантовыми ключами, которые необходимы для шифрования информации, но и непосредственно данными. Причем, это стало возможным даже в условиях сильно зашумленных линий оптоволокна. Предполагается, что в серию квантовые линии связи будут запущены уже в следующем году.

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