Сайлентблоки из морозостойкой резины успешно прошли испытания
Сайлентблоки из морозостойкой резины успешно прошли испытания

Свойства экспериментальных сайлентблоков оказались даже лучше, чем ожидалось

Сотрудники лаборатории «Технологии полимерных нанокомпозитов» Северо-Восточного федерального университета приступили к испытаниям сайлентблоков, изготовленных из резиновой смеси с повышенными прочностными свойствами и эластичностью на основе морозостойкого каучука.

Экспериментальные сайлентблоки, изготовленные из этой резины, были установлены на автомобиль Toyota Land Cruiser 80.

По словам ведущего инженера лаборатории «Технологии полимерных нанокомпозитов» СВФУ Афанасия Дьяконова, после установки автомобиль отправился испытывать сайлентблоки в Кобяйский район.

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Теги:
События: наука
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