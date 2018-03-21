Саратовские ученые разработали мобильное приложение для лечения детей-аллергиков
pixabay.com

pixabay.com

Оно доступно для бесплатного скачивания в GooglePlay

В Саратовском государственном медицинском университете (СГМУ) им. В.В. Разумовского разработали приложение для мобильных устройств, которое помогает детям, страдающим атопическим дерматитом, избегать аллергенов.

По словам пресс-секретаря регионального минпрома Владимира Комарова, приложение необходимо потому, что атопия – хроническое аллергическое заболевание и имеет возрастные особенности.

«Приложение «Красные щечки» представляет собой игру-квест для детей в возрасте от трех лет. Ее цель - не только развлечь, но и научить детей основным правилам, которые могут пригодиться в различных ситуациях: дома и в школе, при уходе за собой и в общении с окружающими», - рассказал Комаров.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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