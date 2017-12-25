В Санкт-Петербурге проведут первое в России исследование распространенности аутизма

Перед учеными стоит задача определить точное количество детей с расстройствами аутистического спектра, а также создать условия для ранней диагностики заболевания
В настоящее время в стране нет достоверной статистики о количестве больных аутизмом. Проект ученых из северной столицы «Общие закономерности развития коры головного мозга и их специфика при расстройствах аутистического спектра» станет первым исследованием, которое назовет количество детей с нарушениями психического развития и определит методы работы с такими пациентами.
Сбор статистической информации будет проходить через специалистов учреждений, которые посещают дети в Приморском районе Санкт-Петербурга. Врачи, воспитатели и психологи оценят развитие каждого ребенка с точки зрения признаков аутизма, которые могут заключаться в особенностях поведения.
В Приморском районе северной столицы проживают около 80 тыс. детей. Благодаря развитой сети дошкольных учреждений данная территория стала пилотной площадкой для работы ученых.
В будущем такое исследование проведут и в других городах и регионах России: в Москве, в Новосибирской, Воронежской и Белгородской областях, сообщается на сайте вуза.Далее в рубрике Ученые придумали новую защиту для спутниковСпециалисты Сибирского государственного университета имени Решетнева (СибГУ) создали более эффективные экраны для защиты электронной начинки спутников от радиации.
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