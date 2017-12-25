В Санкт-Петербурге проведут первое в России исследование распространенности аутизма

В настоящее время в стране нет достоверной статистики о количестве больных аутизмом. Проект ученых из северной столицы «Общие закономерности развития коры головного мозга и их специфика при расстройствах аутистического спектра» станет первым исследованием, которое назовет количество детей с нарушениями психического развития и определит методы работы с такими пациентами.

Сбор статистической информации будет проходить через специалистов учреждений, которые посещают дети в Приморском районе Санкт-Петербурга. Врачи, воспитатели и психологи оценят развитие каждого ребенка с точки зрения признаков аутизма, которые могут заключаться в особенностях поведения.

В Приморском районе северной столицы проживают около 80 тыс. детей. Благодаря развитой сети дошкольных учреждений данная территория стала пилотной площадкой для работы ученых.

В будущем такое исследование проведут и в других городах и регионах России: в Москве, в Новосибирской, Воронежской и Белгородской областях, сообщается на сайте вуза.

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