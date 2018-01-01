Самые значимые астрономические события 2018 года

Жители разных уголков России смогут увидеть самое продолжительное за 100 лет полное лунное затмение, а также три кометы, рассказал пресс-секретарь Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.

По его словам, лунное затмение, которое ожидается 27 июля, можно будет наблюдать на территории всей России, оно продлится 1 час 43 минуты.

Железнов пояснил, что центр Луны практически соединится с центром земной тени. В момент затмения Луна, Земля и Солнце будут находиться на одной линии, при этом планета расположится между Солнцем и Луной и заслонит свой естественный спутник от солнечного света.

Ученый уточнил, что явление начнется в 20:13 по московскому времени, когда земная тень коснется Луны. Полная фаза затмения продлится с 22:30 27 июля до 01:14 28 июля.

Кроме того, в 2018 году россияне смогут наблюдать серию из трех связанных между собой затмений, два из которых - частные солнечные, а между ними - полное лунное.

Уточняется, что два частных солнечных затмения ожидаются 13 июля и 11 августа, а полное лунное - 27 июля.

Российских астрономов-любителей в наступившем году ожидают еще пять астрономических явлений - пролет трех ярких комет и два мощных метеорных потока. Самыми мощными в 2018 году метеоритными потоками станут два - Персеиды, 17 июля - 24 августа, и Геминиды - 4-17 декабря.

Впервые в небольшой телескоп в 2018 году можно будет увидеть комету Panstarrs, открытую американскими астрономами в 2017 году. Второй видимой кометой станет Виртанена, которая достигнет максимального блеска в середине декабря, сообщает ТАСС.

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