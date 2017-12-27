Samsung будет поставлять чипы российской компании по производству майнингового оборудования

Как сообщает Hi-News.ru, в ближайшее время подразделение Samsung Electronics начнет поставки 14-нанометровых чипов для нового майнингового оборудования, которое создается отечественной компанией Baikal. Первая партия чипов уже протестирована, и в январе 2018 года начнется их массовое производство.

По словам специалистов отрасли, Samsung обычно взаимодействует с гигантами индустрии, такими как Qualcomm или Apple. Подписание договоров с малоизвестной компанией из России, которая создает оборудование для добычи криптовалюты, не характерно для корейского производителя.

Как отмечают эксперты, Samsung может объединиться с небольшим производителем оборудования для майнинга, чтобы затем продвигать свой товар на рынке Южной Кореи, который является одним из пяти крупнейших криптовалютных рынков.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»»