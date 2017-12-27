Samsung будет поставлять чипы российской компании по производству майнингового оборудования

Samsung оформила сделку на поставку чипов с российской компанией, которая специализируется на производстве оборудования для майнинга
Как сообщает Hi-News.ru, в ближайшее время подразделение Samsung Electronics начнет поставки 14-нанометровых чипов для нового майнингового оборудования, которое создается отечественной компанией Baikal. Первая партия чипов уже протестирована, и в январе 2018 года начнется их массовое производство.
По словам специалистов отрасли, Samsung обычно взаимодействует с гигантами индустрии, такими как Qualcomm или Apple. Подписание договоров с малоизвестной компанией из России, которая создает оборудование для добычи криптовалюты, не характерно для корейского производителя.
Как отмечают эксперты, Samsung может объединиться с небольшим производителем оборудования для майнинга, чтобы затем продвигать свой товар на рынке Южной Кореи, который является одним из пяти крупнейших криптовалютных рынков.Далее в рубрике Эксперты из университета Санкт-Петербурга займутся исследованием миграцииУченые из Санкт-Петербургского университета вместе с зарубежными коллегами начали разработку механизмов социальной работы с мигрантами Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Поскреби русского и не найдешь татаринаПовлияло ли соседство с тюрками и финно-уграми на генофонд русской нации, откуда произошло человечество, существует ли опасность при формировании генетической базы данных?
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