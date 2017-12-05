В Самаре откроется научная лаборатория по двигателестроению

В Самарском национальном исследовательском университете в декабре откроется российско-китайская научная лаборатория по двигателестроению.

Институт двигателей и энергетических установок (ИДЭУ) Самарского университета разрабатывает принципиально новый подход к созданию малоразмерных двигателей, и эта тематика интересует Нанкинский университет в Китае.

«Теоретические исследования коллеги из Нанкина будут проводить у себя, а отрабатывать идеи на практике приедут в Самарский университет», - приводит ТАСС слова замдиректора ИДЭУ, доцента кафедры теплотехники и тепловых двигателей Дмитрия Угланова.

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