В Самаре испытали уникальный беспилотник
В Самаре испытали уникальный беспилотник

«Фотон 601» был задуман как научная лаборатория для проведения экспериментов

Специалисты Самарского национального исследовательского университета испытали беспилотник «Фотон 601», способный в течение суток находиться в воздухе и ориентироваться на местности без использования GPS и ГЛОНАСС.

Всего было проведено девять испытательных полетов, в ходе которых ученые отработали режим автоматического полета, возможность изменения маршрута, а также управление полезной нагрузкой.

Беспилотник, созданный самарскими специалистами, оснащен двумя видами камер на гиростабилизированном подвесе. Кроме того, на него можно установить иную полезную нагрузку массой до 8,5 кг. Дрон имеет солнечную батарею, а также двигатель внутреннего сгорания.

Аппарат предназначен для мониторинга проблемных участков магистральных трубопроводов нефтяных компаний, обследования гидросооружений, выявления несанкционированных свалок, а также многого другого.

Контроль на протяжении полета осуществляется с наземной станции управления. При потере радиосвязи беспилотник автоматически возвращается на место взлета и совершает посадку.

Теги:
События: наука
Персоны: ученые
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