Рядом с Луной построят «Ворота в дальний космос»
Такое название получил проект станции, которую российские специалисты совместно с американскими коллегами собираются построить на орбите естественного спутника Земли.
Сборка станции начнется в середине 20-х годов. Российская часть проекта – шлюзовой модуль для проведения экспериментов и ремонтных работ на поверхности станции. Кроме того, по отечественным стандартам будут произведены стыковочные узлы.
Ряд модулей построят американцы, а Канада Япония и европейские страны готовы помочь проекту кораблями снабжения и роботами.
Параллельно с этим проектом Россия продолжит развитие собственной пилотируемой программы. В частности, будет ускорено создание ракеты среднего класса «Союз-5» для пилотируемых полетов на околоземную орбиту. Она станет элементом сверхтяжелой ракеты, предназначенной для доставки российских космонавтов к Луне, а затем – к Марсу, пишут «Известия».Далее в рубрике Ученые из МГУ изучили процесс схлопывания пузырьков в углеводородных соединенияхИсследователи из МГУ имени М.В. Ломоносова составили уравнения, которые позволяют понять состояние важных для промышленности химических соединений при сверхвысоких давлениях и температурах Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Золото исчезает…Найдена причина быстрого разрушения революционных солнечных элементов
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