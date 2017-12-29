Рядом с Луной построят «Ворота в дальний космос»
Рядом с Луной построят «Ворота в дальний космос»

Такое название получил проект станции, которую российские специалисты совместно с американскими коллегами собираются построить на орбите естественного спутника Земли.

Сборка станции начнется в середине 20-х годов. Российская часть проекта – шлюзовой модуль для проведения экспериментов и ремонтных работ на поверхности станции. Кроме того, по отечественным стандартам будут произведены стыковочные узлы.

Ряд модулей построят американцы, а Канада Япония и европейские страны готовы помочь проекту кораблями снабжения и роботами.

Параллельно с этим проектом Россия продолжит развитие собственной пилотируемой программы. В частности, будет ускорено создание ракеты среднего класса «Союз-5» для пилотируемых полетов на околоземную орбиту. Она станет элементом сверхтяжелой ракеты, предназначенной для доставки российских космонавтов к Луне, а затем – к Марсу, пишут «Известия».

Теги:
События: космос
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