Не спи за рулем!

ДТП, произошедшие по причине засыпания водителей за рулем, – не редкость. Отечественные специалисты намерены сократить количество аварий с помощью системы, которая будет оценивать степень усталости водителя и предупреждать о необходимости сделать остановку.

Реализацией проекта занимаются ученые Московского физико-технического института (МФТИ) и сотрудники АО «Нейроком». Система будет состоять из датчиков, закрепляемых на теле водителя, и видеокамеры в кабине автомобиля. Ее задачей станет отслеживание электрогальванических показателей кожи, зевания, тонуса мышц лица и других параметров. На основе этих показателей система будет уведомлять водителя о риске засыпания за рулем.

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