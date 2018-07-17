В «Ростехе» создали «покрытие-хамелеон» для маскировки военных и боевой техники
rg.ru

rg.ru

Первой разработкой с использованием технологии стал шлем-невидимка

Российская государственная корпорация «Ростех» разработала покрытие для боевой техники, которое меняет ее цвет в зависимости от окружающей среды.

Новую технологию применили при создании шлема-невидимки. Первый образец в ближайшее время представят на одной из выставок, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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