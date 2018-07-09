«Ростех» представил суперпрочный ноутбук для работы в чрезвычайных ситуациях
pixabay

pixabay

Компьютер собран на основе отечественной защищенной платформы «Эльбрус»

Корпорация «Ростех» представила на Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге сверхпрочный ноутбук, предназначенный для работы в экстремальных условиях.

Компьютер создан на основе отечественного микропроцессора «Эльбрус 1С+». Устройство обеспечивает защиту секретной информации и работает в полевых условиях и в чрезвычайных ситуациях.

Он может использоваться как в военных, так и в гражданских целях, в частности, для решения задач промышленности, сельского хозяйства, оказания медицинских услуг вне больниц.

Полную версию статьи читайте на портале «Умная страна»

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
Нижегородские ученые разрабатывают управляемый силой мысли автомобиль Далее в рубрике Нижегородские ученые разрабатывают управляемый силой мысли автомобильНовинка может появиться на дорогах России в 2020 году

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО