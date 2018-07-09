«Ростех» представил суперпрочный ноутбук для работы в чрезвычайных ситуациях
Компьютер собран на основе отечественной защищенной платформы «Эльбрус»
Корпорация «Ростех» представила на Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге сверхпрочный ноутбук, предназначенный для работы в экстремальных условиях.
Компьютер создан на основе отечественного микропроцессора «Эльбрус 1С+». Устройство обеспечивает защиту секретной информации и работает в полевых условиях и в чрезвычайных ситуациях.
Он может использоваться как в военных, так и в гражданских целях, в частности, для решения задач промышленности, сельского хозяйства, оказания медицинских услуг вне больниц.
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