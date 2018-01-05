Россию ждет десять лет холода
pixabay.com

pixabay.com

В ближайшее десятилетие средняя температура воздуха в России значительно снизится из-за глобального потепления

По словам член-корреспондента Российской Академии Наук, климатолога Владимира Семенова, значительное похолодание ожидается даже в южных регионах России.

«Холодные зимы — это отклик парадоксальным образом на потепление. Те аномально холодные зимы, которые наблюдаются на Юге России в Центральной Сибири, они такие же примерно, как были в 70-х годах», - заявил ученый в беседе с РБК.

По его словам, это обусловлено уменьшением площади арктических льдов и замедлением процесса переноса теплого воздуха с Атлантики.

В подтверждение столь пессимистичного прогноза говорят и регистрируемые этой зимой аномально низкие либо, наоборот, непривычно высокие температуры в разное время года.

Так, прошедший декабрь с его оттепелями и мокрым снегом признан рекордно теплым для России. В то же время лето 2017 года было аномально холодным.

При этом в Гидрометцентре России не ожидают никаких аномалий зимой 2018 года.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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