Российско-европейский спутник разрешит метановую загадку Красной планеты

Искусственный спутник Марса Trace Gas Orbiter вышел на режим работы, позволяющий собирать информацию о метане – газе, о происхождении которого до сих пор спорят ученые.

Некоторые из них считают, что он вырабатывается местными микроорганизмами. Если эта гипотеза подтвердится, то космический аппарат сможет предоставить свидетельства наличия на Марсе жизни.

Trace Gas Orbiter (TGO) – искусственный спутник, оснащенный четырьмя приборами для наблюдения за его поверхностью. Он запущен в 2016 году в рамках российско-европейского проекта «ЭкзоМарс». Два прибора из четырех были созданы в России, другие – в ЕС.

Несмотря на то, что TGO уже давно вышел на орбиту Красной планеты, у него ушел год на то, чтобы достичь орбитальных параметров, которые позволяют аппарату отслеживать следы газов в марсианской атмосфере.

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