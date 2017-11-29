Российский ученый заявил о решении двух проблем Гильберта
unn.ru

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«Таким образом, проблема снимается, потому что математики борются не с проблемой, а с дефектами своих инструментов», — утверждает ученый

Профессор Нижегородского государственного университета имени Николая Лобачевского доктор физико-математических наук Ярослав Сергеев решил две проблемы Гильберта.

«Все дело в том, что традиционная система описания бесконечности не способна предложить решения этим проблемам. Это как микроскоп со слабыми линзами, не позволяющими как следует увидеть объект», — заявил Сергеев в интервью ТАСС.

По словам ученого, он решил первую проблему в списке Гильберта - континуум-гипотезу, а также проблему простых чисел (восьмая в перечне Гильберта).

При этом, континуум-гипотеза фактически считается решенной Полем Коэном, однако не все математики разделяют это мнение.

Континуум-гипотеза предполагает, что любое бесконечное подмножество континуума является либо счетным, либо континуальным, а восьмая проблема Гильберта объединяет гипотезы Римана (все нетривиальные нули дзета-функции имеют действительную часть, равную одной второй) и Гольдбаха (любое четное число, начиная с четырех, можно представить в виде суммы двух простых чисел).

На данный момент из 23 проблем Гильберта решены 16, а две задачи считаются некорректными.

Вместе с тем, математик Семен Кутателадзе в беседе с Lenta.ru опроверг утверждения Ярослава Сергеева, назвав их некорректными.

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