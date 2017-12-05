Российский ученый разработал нанопленку для десен

Российский ученый из Оренбурга изобрел уникальную систему лечения пародонтоза - он разработал стоматологическую пленку на основе биокожи, которая "прилипает" к десне.

Также стало известно, что нанопленка практически срастается с десной, предотвращая кровоточивость и боль.

- Когда мы представляли работу на различных научных форумах, многие не верили, что наша лаборатория находится в Оренбурге, а не в столице, - заявил автор изобретения, кандидат медицинских наук Рамиль Рахматуллин.

По словам эксперта, на сегодня главная задача коллектива – максимально упростить технологию, тем самым удешевив ее, и сделать лечение доступными для людей.

Далее в рубрике