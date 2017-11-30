Российский робот оказался лучше американского

Российские специалисты разработали уникальную машину для робото-ассистированной хирургии, рассказал главный уролог Минздрава РФ, заведующий кафедрой урологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, член-корреспондент РАН Дмитрий Пушкарь.

По его словам, 27 ноября состоялась видеотрансляция робото-ассистированной операции, проведенной в операционной столичной клинической больнице им. С.И. Спасокукоцкого. За действиями медиков наблюдали специалисты из 24 стран мира.

Всего 10-12 урологических клиник в мире на сегодняшний день имеют возможность проводить подобные телетрансляции по выполнению робото-ассистированных операций в прямом эфире, что очень ценно для всего медицинского сообщества.

Дмитрий Пушкарь рассказал, что таким образом он с коллегами уже провел удаление простаты при раке этого органа, а также провел редкую реконструктивную операцию на тазовом отделе мочеточника.

«Роботоассистированная хирургия - это прорыв в мире хирургии, одно из самых больших достижения в медицинской науке всего мира, – подчеркнул медик, отметив, что ранее, говоря о роботоассистированной хирургии, всегда имели в виду американскую машину Да Винчи, стоимость которой превышает 2,5 миллиона долларов.

Именно поэтому несколько лет назад Дмитрий Пушкарь и его коллеги задумались о российской программе роботоассистированных операций, так как американский робот оказался слишком дорогим и недоступным для многих российских медучреждений.

Пять лет назад российские ученые начали создавать своего, российского робота. В апреле 2017 года была продемонстрирована в прямом эфире первая операция на тушке животного. А уже в 2018 году российские инженеры и медики планируют завершение всех испытаний российского роботоассистированного комплекса, сообщает «Научная Россия».

«В декабре-январе мы будем оперировать живого животного – молодую здоровую свинью, и нам хотелось бы, чтобы после операции она оставалась такой же здоровой и веселой, как до нее», - сказал Дмитрий Пушкарь, отметив, что российский робот оказался в разы меньше, чем Да Винчи, значительно точнее и проще в управлении и обслуживании, а главное, существенно дешевле.

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