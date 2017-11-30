Российский биолог раскрыл тайну бактерий на МКС

Доктор биологических наук Антон Сыроешкин раскрыл тайну появления неизвестных бактерий, обнаруженных космонавтом Антоном Шкаплеровым на внешней поверхности Международной космической станции
По мнению российского ученого, ДНК бактерий, обнаруженных на образцах, принадлежит микроскопическим жителям Земли.
В основном, на внешней поверхности МКС были обнаружены микроорганизмы, устойчивые к экстремальным условиям.
«Так или иначе, никаких научных свидетельств существования внеземной жизни у нас пока нет», - заявил доктор биологических наук, подчеркнув, что пока что на внешней стороне МКС не было обнаружено ни одной живой бактерии, а находки представляют собой лишь образцы ДНК, о жизнеспособности говорить пока преждевременно.
Международная космическая станция расположена примерно в 400 километрах над поверхностью Земли, но микроорганизмы, по мнению ученого, вполне могли попасть туда с Земли вместе с восходящим потоком, который может поднимать на огромную высоту капли аэрозолей, пылинки и земные бактерии. Таким образом, Земля постоянно засоряет жизнью космическое пространство, сообщает N+1.Далее в рубрике В Крыму модернизируют научный комплекс для изучения ЛуныВ скором времени Россия сможет совершать пилотируемые экспедиции на Луну
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