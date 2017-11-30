Российский биолог раскрыл тайну бактерий на МКС

По мнению российского ученого, ДНК бактерий, обнаруженных на образцах, принадлежит микроскопическим жителям Земли.

В основном, на внешней поверхности МКС были обнаружены микроорганизмы, устойчивые к экстремальным условиям.

«Так или иначе, никаких научных свидетельств существования внеземной жизни у нас пока нет», - заявил доктор биологических наук, подчеркнув, что пока что на внешней стороне МКС не было обнаружено ни одной живой бактерии, а находки представляют собой лишь образцы ДНК, о жизнеспособности говорить пока преждевременно.

Международная космическая станция расположена примерно в 400 километрах над поверхностью Земли, но микроорганизмы, по мнению ученого, вполне могли попасть туда с Земли вместе с восходящим потоком, который может поднимать на огромную высоту капли аэрозолей, пылинки и земные бактерии. Таким образом, Земля постоянно засоряет жизнью космическое пространство, сообщает N+1.

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