Российскими физиками разработана новая модель вигглера

В 2003 году Институт ядерной физики (ИЯФ СО РАН) разработал и выпустил для лаборатории ELETTRA сверхпроводящий вигглер. В начале 2018 года физики завершат коренную модернизацию устройства: в нем впервые не станет испарения гелия. Стоимость работ по модернизации оценивается в 500 тыс. долларов.

ELETTRA – это площадка для ученых из разных стран мира, где проводятся исследования на особом ускорителе электронов – источнике синхротронного излучения (СИ). Это излучение позволяет проводить опыты во многих научных областях: при изучении структуры материала, при терапии раковых клеток и изучении новых лекарственных препаратов.

Вигглер российского производства успешно проработал 14 лет и будет коренным образован модернизирован. ИЯФ занимается разработкой вигглера на протяжении 20 лет.

Ведущий научный сотрудник ИЯФ СО РАН Виталий Шкаруба рассказал: «…Обычно вигглер представляет собой криогенный сосуд, наполненный жидким гелием. В обычном криостате гелий испаряется, и на дозаправку приходится тратить десятки тысяч долларов в год. Мы научились создавать на основе специальных холодильных машин криостаты, которые могут надёжно работать годами на ускорителе без испарения жидкого гелия, что пока не было продемонстрировано никем в мире».

Модернизация устройства приведет к увеличению его надежности и устойчивости работы. Это один из значимых параметров, так как время пользования устройством жестко распределено между учеными из разных стран мира, передает портал «Популярная механика».

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