В российских соснах найдены следы ядерных испытаний США

Физики из Института ядерной физики СО РАН в Новосибирске нашли в годичных кольцах сосен следы ядерных испытаний 60-летней давности.

По словам академика Василия Пархомчука, заведующего лабораторией ИЯФ, ученые провели первые в России радиоуглеродные исследования годичных колец сосны, которая более ста лет росла на территории новосибирского Академгородка.

В ходе эксперимента физики выделили из каждого кольца целлюлозу, растворили ее особым образом и поштучно посчитали атомы углерода-14, разогнав их до высоких скоростей и пропустив через мощный масс-спектрометр.

Замеры показали, что в сибирских соснах остались следы и советских, и американских ядерных испытаний: в годичных кольцах 1950-х и 1960-х годов наблюдаются такие же излишки углерода-14, как и у деревьев с противоположного конца мира.

Научные организации в России и зарубежных странах следят за флуктуациями в уровне углерода-14 и других радиоизотопов, чтобы найти следы «нелегальных» ядерных испытаний, которые могут проводить Индия, КНДР, Израиль, Пакистан, Иран или Саудовская Аравия.

Академик Пархомчук отметил, что эти наблюдения, позволяют раскрыть не только тайны политической жизни, но и изучать прошлое, в том числе и то, как ядерные испытания влияли на природу.

С 1945 года на Земле прошло почти 2,5 тысячи ядерных испытаний, из которых 520 проводились в атмосфере, сообщает «РИА Новости».

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