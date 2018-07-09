На российских дорогах появятся «умные» светофоры

Устройство разработано Уральским оптико-механическим заводом (УОМЗ), который входит в холдинг «Швабе», в рамках реализации проекта «Умный город». Госкорпорация «Ростех» представила светофор в Екатеринбурге на международной промышленной выставке «Иннопром».

Светофор снабжен светодиодными экранами, на одном из которых выводится дополнительная актуальная информация – о погоде, ситуации на дорогах и пробках.

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