На российских дорогах появятся «умные» светофоры
Они будут не только регулировать движение, но и информировать водителей о дорожной ситуации
Устройство разработано Уральским оптико-механическим заводом (УОМЗ), который входит в холдинг «Швабе», в рамках реализации проекта «Умный город». Госкорпорация «Ростех» представила светофор в Екатеринбурге на международной промышленной выставке «Иннопром».
Светофор снабжен светодиодными экранами, на одном из которых выводится дополнительная актуальная информация – о погоде, ситуации на дорогах и пробках.
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