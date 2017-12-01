Российские водолазы получат новый глубоководный комплекс
Жилые барокамеры ГВК-450 Российская газета

Жилые барокамеры ГВК-450 Российская газета

При аварии подводные лодки не всегда могут самостоятельно всплыть

Российские ученые в 2018 году разработают улучшенную версию глубоководного водолазного комплекса ГВК-450, используемого на океанском спасательном судне «Игорь Белоусов» заявил заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Виктор Бурсук.

По его словам, которые цитирует FlotProm, модернизированный комплекс будет устанавливаться на серийные спасательные суда, первое из которых может быть поставлено флоту после 2023 года.

При аварии подводные лодки не всегда могут самостоятельно всплыть, застревая на большой глубине. В таком случае, для спасения экипажа необходимы усилия глубоководных водолазов.

Основу глубоководного водолазного комплекса ГВК-450 составляют четыре соединенные друг с другом жилые барокамеры, в которых на протяжении длительного времени можно поддерживать давление в 45 атмосфер, соответствующее глубине погружения 450 метров. В этих барокамерах под давлением на протяжении всей спасательной операции живут 12 водолазов.

Благодаря комплексу, водолазы могут работать на глубинах до 450 метров по шесть часов в сутки на протяжении трех недель. Проводить декомпрессию потребуется лишь один раз по окончании спасательных работ. В барокамерах комплекса также можно разместить до 60 человек из затонувшей субмарины.

Кроме того, глубоководный водолазный комплекс оснащен поисково-спасательным аппаратом «Бестер», оснащенный навигационным, гидроакустическим и телевизионным оборудованием, а также системой автоматики. Аппарат способен принять на борт 22 человека.

Спасательное судно «Игорь Белоусов» вошло в состав российского флота в конце 2015 года.

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