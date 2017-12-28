Российские ученые заставили раковые клетки «голодать»

Группа российских ученых из МГУ совместно со своими коллегами из Швеции нашли способ, при помощи которого можно остановить рост раковых клеток. Они заставили данные клетки не просто голодать, но и прекращать генерацию белков. Собственно, последний процесс и является главным фактором, который поддерживает жизнедеятельность переродившихся структурных единиц.

Данное исследование специалистов основано на работе с двумя типами раковых клеток, искусственно выращенных в лаборатории. Эти организмы, для которых свойственным является обильное поглощение питательных веществ и кислорода, полностью лишили пищи.

В результате поменялась активность генов, которые могут провоцировать деление и защиту иммунитета от медикаментов и химеотерапии. В итоге эксперты нашли 20 участков в ДНК и в соответствующих белках, которые существенно снизили свою активность. За пример можно взять белок и одноимённый ген Mcl-1.

Эта система состоит из значительного числа молекул. Она ответственна за самоуничтожение. Есть молекулы, которые приводят данный процесс к запуску, а есть – которые подавляют его. Этот механизм нужен и для больных, и для здоровых клеток. Научные сотрудники создали пару коротких молекул РЕК.

Первые приумножали активность Mcl-1, а другие ее блокировали. Выяснилось, что клетки с подавленным геном делаются крайне уязвимыми. Ученые объяснили, что приблизительно такого же результата можно добиться и при помощи химпрепаратов. Проверку лекарство прошло успешно.

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