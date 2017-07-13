Российские ученые запустят стволовые клетки в космос

Ученые из России проведут исследования и эксперименты за пределами нашей планеты. В частности, уже в марте 2018 года специалисты планируют запустить на орбиту Земли биореактор со стволовыми клетками.

Лицензией на проведение данной научной работы обзавелись сотрудники Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.

Исследование нужно для того, чтобы выяснить поведение клеток в условиях космоса. Результаты эксперимента помогут экспертам выработать методику лечения астронавтов за пределами нашей планеты.

Утверждается, что космонавты хотя и обладают отменным здоровьем и прекрасно подготовлены физически, однако и у них могут возникать проблемы. Чтобы можно было обеспечить лечение в космосе, ученые проводят соответствующие испытания.

Сами космонавты не принимают участие в данном опыте, они лишь будут следить за его ходом. Биореактор оснастили тройной защитой для предотвращения любых утечек.

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