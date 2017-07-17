Российские ученые занялись скрытыми угрозами из космоса
Российские ученые занялись скрытыми угрозами из космоса

Данный проект пока что не входит в Федеральную космическую программу до 2025 года.

Российские ученые работают над созданием космической системы слежения за опасными астероидами и кометами, летящими к Земле, но которые невозможно увидеть с помощью наземных наблюдений.

Об этом заявили в головном научном институте госкорпорации «Роскосмос» ЦНИИмаш.

Данные разработки должны стать основой для будущей опытно-конструкторской работы. Пока проект не входит в Федеральную космическую программу до 2025 года.

Вопросы обнаружения и слежения за потенциально опасными небесными телами, а также способы, как можно избежать столкновения с ними, обсудят на международной конференции «Околоземная астрономия», которая состоится в этом году в России под кураторством Института астрономии Российской академии наук.

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Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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