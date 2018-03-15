Российские ученые: влияние человека на климат сильно преувеличено
Российские ученые: влияние человека на климат сильно преувеличено

Специалисты полагают, что климат меняется каждые 60 лет

Ученым из Красноярска удалось установить, что глобальные перемены климата на Земле за последние 100 лет происходили не плавно, а скачками, при этом воздействие на них антропогенного фактора сильно преувеличено, приводит слова директора Института биофизики Сибирского отделения Российской академии наук Андрея Дегерменджи издание РИА Новости.

Сегодняшние модели изменения климата основываются на представлении о стабильном увеличении температуры из-за парникового эффекта. Но объяснения, почему в последние 13 лет средняя температура на планете не росла, нет.

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Теги:
События: нефть
Персоны: ученые
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