Российские ученые увеличили эффективность беспроводной зарядки
Схема улучшенной беспроводной передачи энергии Александр Краснок

Схема улучшенной беспроводной передачи энергии Александр Краснок

Новый способ передачи энергии на дальнее расстояние

Российские ученые в составе международной группы ученых разработали способ повысить эффективность беспроводной передачи энергии на дальние расстояния.

Специалисты проверили метод с помощью численного моделирования и прямых экспериментов с помощью системы двух антенн, на одну из которых направляли дополнительный сигнал, согласованный с поглощаемой волной.

В конце XIX века Никола Тесла предложил осуществить передачу энергии с помощью системы катушек. В ходе эксперимента ему удалось зажечь люминесцентную лампу и лампу накаливания, не связанные с генератором проводами.

В настоящее время аналогичную технологию стали использовать в беспроводных зарядных устройствах.

Вместе с тем, главным недостатком подобного способа беспроводной передачи является ограничение дальности его действия.

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Места: Россия
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