Российские ученые увеличили эффективность беспроводной зарядки

Новый способ передачи энергии на дальнее расстояние
Российские ученые в составе международной группы ученых разработали способ повысить эффективность беспроводной передачи энергии на дальние расстояния.
Специалисты проверили метод с помощью численного моделирования и прямых экспериментов с помощью системы двух антенн, на одну из которых направляли дополнительный сигнал, согласованный с поглощаемой волной.
В конце XIX века Никола Тесла предложил осуществить передачу энергии с помощью системы катушек. В ходе эксперимента ему удалось зажечь люминесцентную лампу и лампу накаливания, не связанные с генератором проводами.
В настоящее время аналогичную технологию стали использовать в беспроводных зарядных устройствах.
Вместе с тем, главным недостатком подобного способа беспроводной передачи является ограничение дальности его действия.
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