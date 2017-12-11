Российские ученые установили в Лаосе станцию для мониторинга климата
pixabay.com

pixabay.com

Ученые из Томского государственного университета установили в Лаосе автоматическую станцию мониторинга окружающей среды

Исследователи планируют выяснить, как тропики влияют на формирование парникового эффекта и на глобальные изменения климата на Земле.

Научный сотрудник лаборатории биогеохимических методов исследований и дистанционных методов мониторинга окружающей среды ТГУ Сергей Воробьев рассказал: «Установка станции – это начало реализации совместных планов ТГУ и Национального университета Лаоса (NUOL), сотрудничество с которым налажено усилиями управления международных связей университета».

Станция установлена на охраняемой территории водохранилища Намхум. Устройство работает в автоматическом режиме и передает информацию на сервер разработчиков. Сотрудники и студенты Национального университета Лаоса получают информацию через интернет.

На протяжении нескольких дней сотрудники российской лаборатории Сергей Воробьев и Сергей Кураков обучали коллег из университета в Лаосе работать с оборудованием.

«Установка удобна тем, что ее функциональные характеристики легко изменить, устанавливая новые сенсоры, в том числе разработанные в нашем университете. Например, можно добавить датчики для отслеживания движения грунта или измерения метана, диоксида углерода», - отмечает Сергей Воробьев.

В скором времени оборудование может быть установлено и в других странах. О своей заинтересованности в проведении совместных с российским вузом исследований заявили специалисты из Китая, Японии и Канады, говорится на сайте ТГУ.

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