Российские ученые ускорили работу электроники

Российские ученые создали наногетероструктуры на основе арсенида галлия, способные ускорить работу высокочастотных микросхем.

Гетероструктура представляет собой выращенный на подложке слоистый материал из различных полупроводников, обычно используемых в электронике.

Сотрудники Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» вместе с коллегами из Института физики металлов СО РАН смогли решить проблему увеличения механического напряжения кристаллической решётки при увеличении содержания индия в активном токоведущем слое материала.

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