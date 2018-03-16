Российские ученые ускорили работу электроники
pixabay.com

pixabay.com

Физики изучили наногетероструктуры на основе арсенида галлия

Российские ученые создали наногетероструктуры на основе арсенида галлия, способные ускорить работу высокочастотных микросхем.

Гетероструктура представляет собой выращенный на подложке слоистый материал из различных полупроводников, обычно используемых в электронике.

Сотрудники Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» вместе с коллегами из Института физики металлов СО РАН смогли решить проблему увеличения механического напряжения кристаллической решётки при увеличении содержания индия в активном токоведущем слое материала.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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