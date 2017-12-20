Российские ученые: укроп и петрушка спасут от рака
Российские ученые: укроп и петрушка спасут от рака

Российские специалисты нашли медицинское применение укропу и петрушке

Группа ученых из МФТИ, Института органической химии им. Зелинского РАН, Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН и Института биофизики клетки РАН нашла способ синтезировать глазиовианин А и его структурные аналоги, которые тормозят рост опухолевых клеток, из дешевого растительного сырья — семян укропа и петрушки.

На сегодняшний день главным способом медикаментозного лечения рака считается химиотерапия, основанная на применении антимитотиков (первых современных антибиотиков) — препаратов, нарушающих процесс деления клеток. Дело в том, что раковые клетки делятся в 15 раз чаще обычных. Медикаментозное воздействие заключается в том, что лекарство связывается с белком тубулином, и тем самым блокирует его.

Новая методика была испытана двумя способами: на эмбрионах морских ежей и на раковых клетках человека: клетках карциномы легких, меланомы, рака предстательной железы, молочной железы, толстой кишки и яичников.

Опыты показали, что эффективнее всего исследуемые вещества ограничивают рост клеток меланомы, а на здоровые кровяные клетки практически не оказывают пагубного воздействия. Лучшие показатели противоопухолевой активности из 12 соединений показал сам глазиовианин А.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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