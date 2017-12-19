Российские ученые удешевят МРТ
Российские ученые удешевят МРТ

Российские специалисты создают собственное производство комплектующих для сканеров

Группа научных сотрудников из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» предложили методику, с помощью которой можно сделать процедуру МРТ более бюджетной.

Специалисты предложили создавать томографы на основе отечественного сырья, по предварительным данным это позволит снизить цену аппарата в полтора раза.

На сегодняшний день процедура МРТ обходится российскому гражданину в сумму от четырех до двенадцати тысяч рублей.

Российские эксперты разработали способ производства магнитов для МРТ, которые будут получены из отходов магнитных производств. Сейчас аппараты МРТ с низкопольными сканерами закупаются в РФ из Китая.

По заверениям физиков, теперь Россия сама сможет их изготовлять благодаря созданной технологии.

Помимо всего прочего, магнитная система российских ученых стала легче на 50 процентов и подешевела также вполовину.

Авторы разработки надеются, что недорогие отечественные томографы будут востребованы в государственных медучреждениях, небольших клиниках, а также у врачей частной практики.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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