Российские ученые удешевят МРТ

Российские специалисты создают собственное производство комплектующих для сканеров
Группа научных сотрудников из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» предложили методику, с помощью которой можно сделать процедуру МРТ более бюджетной.
Специалисты предложили создавать томографы на основе отечественного сырья, по предварительным данным это позволит снизить цену аппарата в полтора раза.
На сегодняшний день процедура МРТ обходится российскому гражданину в сумму от четырех до двенадцати тысяч рублей.
Российские эксперты разработали способ производства магнитов для МРТ, которые будут получены из отходов магнитных производств. Сейчас аппараты МРТ с низкопольными сканерами закупаются в РФ из Китая.
По заверениям физиков, теперь Россия сама сможет их изготовлять благодаря созданной технологии.
Помимо всего прочего, магнитная система российских ученых стала легче на 50 процентов и подешевела также вполовину.
Авторы разработки надеются, что недорогие отечественные томографы будут востребованы в государственных медучреждениях, небольших клиниках, а также у врачей частной практики.Далее в рубрике Ожирение приходит вместе с возрастомУченые из ФИЦ Института цитологии и генетики СО РАН изучают роль наследственных причин в развитии ожирения у мышей
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