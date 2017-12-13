Российские ученые: связь в космосе будет без помех

Группа научных специалистов Сибирского федерального университета работает над измерением радиопомех, воздействующих на связь в космосе.

Исследование данного вопроса позволит разработать связь, которая будет работать без помех и обеспечит качественность даже в космических полётах.

Эксперты поведали, что сигналы, передаваемые с Земли в космос, подвергаются разнообразным изменениям. Из-за влияния свойств космических объектов и техники, находящейся на орбите Земли, сигнал сильно искажается.

Для того чтобы обеспечить полноценную связь в условиях космоса исследователи разрабатывают методы измерения радиопомех. Использование этих приборов в строительстве передатчиков позволит разработчикам повысить качество связи.

Ученые заявили, что разработали методы, которые уже доказали свою эффективность. На данный момент, изобретение специалистов Сибирского федерального университета проходит этап тестирования, который окончится в конце текущего года.

В случае если разработка покажет хорошую работу, в космосе появится возможность осуществлять чистую связь с Землей без помех.

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