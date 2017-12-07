Российские ученые: свинец мешает пшенице расти
Российские ученые: свинец мешает пшенице расти

Попадание свинца из почвы в клетки пшеницы ведет к нарушению работы хлоропластов, замедляя рост и снижая урожайность культур

Группа российских ученых провела исследования и выяснила, чем именно свинец (он содержится, например, в автомобильных выхлопах) пагубно влияет на растения.

Чтобы узнать, чем именно данный металл вреден и чем можно скомпенсировать этот вред, специалисты провели ряд экспериментов на пшенице.

На загрязненной свинцом почве пшеница плохо дает плоды. Мало того, из-за свинца в ней хуже протекает процесс фотосинтеза, и плохо усваивается влага: подопытные представители флоры выросли бледными (этиолированными, как заявляют научные сотрудники) и чахлыми, словно им не хватало света и воды.

Хлоропластов (зеленых клеток, в которых идет фотосинтез) у них практически не создавалось, зато в их клетках скапливалась перекись водорода.

Но этому можно найти решение – говорят эксперты. Свинец и другие тяжелые металлы в почве успешно нейтрализуются с помощью селена.

Однако с ним важно не переборщить: благоприятные последствия несут только малые дозы этого элемента, в большой концентрации он уничтожает растения. И если свинца в 100 граммах почвы больше 50 миллиграмм, то и селен бессилен.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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