Российские ученые: светлячки будут проверять фрукты и овощи на токсичность
Данный метод анализа разработали ученые из Сибирского федерального университета
Научные сотрудники Сибирского федерального университета изобрели прибор, измеряющий токсичность овощей и фруктов за одну минуту.
Данная технология позволяет определить бактериальные и химические загрязнения продуктов. В том числе тяжелыми металлами и пестицидами.
Тест-система, как ее называют ученые, работает на основе ферментов светящихся бактерий и светлячков. Уровень их свечения — до и после нанесения на продукты — покажет токсичность.
Таким образом, специалисты хотят найти аналог импортным приборам для мониторинга продуктов. Стоимость метода, говорят эксперты, будет ниже мировых аналогов в 100 раз.
На данный момент разработкой уже заинтересовались в Краевом фонде науки и Российском фонде фундаментальных исследований.Далее в рубрике Создана новая методика уничтожения опухолевых клетокУченые из МГУ им. М.В. Ломоносова разработали новую методику уничтожения опухолевых клеток Читайте в рубрике «Технологии» Пост продлевает жизньСегодня начался Рождественский пост, который закончится в канун Рождества 6 января
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