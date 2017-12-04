Российские ученые: светлячки будут проверять фрукты и овощи на токсичность

Научные сотрудники Сибирского федерального университета изобрели прибор, измеряющий токсичность овощей и фруктов за одну минуту.

Данная технология позволяет определить бактериальные и химические загрязнения продуктов. В том числе тяжелыми металлами и пестицидами.

Тест-система, как ее называют ученые, работает на основе ферментов светящихся бактерий и светлячков. Уровень их свечения — до и после нанесения на продукты — покажет токсичность.

Таким образом, специалисты хотят найти аналог импортным приборам для мониторинга продуктов. Стоимость метода, говорят эксперты, будет ниже мировых аналогов в 100 раз.

На данный момент разработкой уже заинтересовались в Краевом фонде науки и Российском фонде фундаментальных исследований.

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