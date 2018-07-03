Российские ученые создали нанопену для эффективной звукоизоляции
Материал снижает уровень шума на 100% больше стандартных аналогов
Специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Республики Кореи создали звукопоглощающую нанопену. Она действует на 100% эффективнее, чем существующие аналоги.
Снижение шумопередачи на 20-22 дБ можно считать радикальным, а сам материал – уникальным, заявляют специалисты.
По словам научного сотрудника Школы естественных наук ДВФУ Алексея Завьялова, шум является актуальной проблемой современной техногенной цивилизации. В России она особенно остро стоит в крупных городах и в сфере промышленности.
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