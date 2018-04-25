Российские ученые создали уникальный волоконный лазер

Специалисты новосибирского Института автоматики и электрометрии разработали новую схему волоконных лазеров, не имеющую аналогов в мире.

Новая платформа открывает принципиально новые возможности по управлению пространственными, спектральными и временными характеристиками излучения лазеров на основе многомодовых волоконных световодов.

Российским ученым первыми в мире удалось создать волоконную схему лазера, основанную на эффекте вынужденного комбинационного рассеяния.

Она позволяет получить лазерный пучок очень высокого качества и лишена недостатков, присущих традиционной схеме.

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