Российские ученые создали уникальный волоконный лазер
Новая лазерная платформа разработана впервые в мире и лишена недостатков
Специалисты новосибирского Института автоматики и электрометрии разработали новую схему волоконных лазеров, не имеющую аналогов в мире.
Новая платформа открывает принципиально новые возможности по управлению пространственными, спектральными и временными характеристиками излучения лазеров на основе многомодовых волоконных световодов.
Российским ученым первыми в мире удалось создать волоконную схему лазера, основанную на эффекте вынужденного комбинационного рассеяния.
Она позволяет получить лазерный пучок очень высокого качества и лишена недостатков, присущих традиционной схеме.
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