Российские ученые создали уникальную ракету
Российские ученые создали уникальную ракету

Она может лететь больше одного дня, а также переносить груз на любое расстояние

Группа российских специалистов создали крылатую ракету с ядерным двигателем, заметить которую можно будет только в непосредственной близости от цели.

Она может нести груз на любое расстояние. Возможности ее маневра делают крылатую ракету также неуязвимой. Сутками может летать, — отметил замминистра обороны России Юрий Борисов в интервью изданию «Красная звезда».

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События: наука
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