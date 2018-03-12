Российские ученые создали уникальную ракету
Она может лететь больше одного дня, а также переносить груз на любое расстояние
Группа российских специалистов создали крылатую ракету с ядерным двигателем, заметить которую можно будет только в непосредственной близости от цели.
Она может нести груз на любое расстояние. Возможности ее маневра делают крылатую ракету также неуязвимой. Сутками может летать, — отметил замминистра обороны России Юрий Борисов в интервью изданию «Красная звезда».
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