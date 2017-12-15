Российские ученые создали комплекс мониторинга ионосферы

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали комплекс для мониторинга состояния ионосферы, сообщил заведующий кафедрой информационной безопасности автоматизированных систем СКФУ, профессор Александр Чипига.

Он пояснил, что входящая в состав атмосферы ионосфера может изменять условия распространения радиоволн в спутниковых системах связи и навигации. Это происходит при образовании в ионосфере неоднородностей, которые часто наблюдаются в полярных и экваториальных широтах.

Разработанный российскими учеными аппаратно-программный комплекс поможет обеспечить бесперебойную спутниковую связь в районах освоения российского Крайнего Севера и Арктики, сообщает ТАСС.

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