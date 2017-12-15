Российские ученые создали клеточную модель болезни Хантингтона
Российские ученые создали клеточную модель болезни Хантингтона

Специалисты рассчитывают найти способ борьбы с неизлечимым наследственным заболеванием

Группа российских ученых создала клеточную модель для исследования болезни Хантингтона — тяжелой клеточной аномалии, которая встречается у некоторых людей.

Данная болезнь считается неизлечимой и протекает довольно таки сложно. Проявляется у человека она в возрасте 35-45 лет. Болезнь Хантингтона приводит к распаду личности и неконтролируемым движениям, исход у нее, как правило, летальный.

Для того чтобы создать клеточную линию болезни Хантингтона научные сотрудники внесли мутацию в нормальные клетки и удлинили тракт CAG-повторов с помощью современной технологии редактирования  генома CRISPR/Cas9.

При добавлении в геном триплета аминокислот аденина, гуанина, цитозина ученые создали клетки, пораженные болезнью Хантингтона, и в итоге чего получили материал, на примере которого будет предоставлена возможность наблюдать за развитием аномалии и понять, каким образом болезнь поражает структуры головного мозга, отвечающие за мышечный тонус и поведение.

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Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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