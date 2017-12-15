Российские ученые создали клеточную модель болезни Хантингтона

Специалисты рассчитывают найти способ борьбы с неизлечимым наследственным заболеванием
Группа российских ученых создала клеточную модель для исследования болезни Хантингтона — тяжелой клеточной аномалии, которая встречается у некоторых людей.
Данная болезнь считается неизлечимой и протекает довольно таки сложно. Проявляется у человека она в возрасте 35-45 лет. Болезнь Хантингтона приводит к распаду личности и неконтролируемым движениям, исход у нее, как правило, летальный.
Для того чтобы создать клеточную линию болезни Хантингтона научные сотрудники внесли мутацию в нормальные клетки и удлинили тракт CAG-повторов с помощью современной технологии редактирования генома CRISPR/Cas9.
При добавлении в геном триплета аминокислот аденина, гуанина, цитозина ученые создали клетки, пораженные болезнью Хантингтона, и в итоге чего получили материал, на примере которого будет предоставлена возможность наблюдать за развитием аномалии и понять, каким образом болезнь поражает структуры головного мозга, отвечающие за мышечный тонус и поведение.Далее в рубрике Ученый из МГУ объяснил разницу температур осадочных пород в Каспийском море и УренгоеГеолог из Музея землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова реконструировал условия формирования осадочных пород в Каспийском море на протяжении 200 миллионов лет и объяснил разницу температур горных пород верхней и нижней частей Читайте в рубрике «Технологии» «Асгардия-1» защищает планетуЗапущен проект по защите Земли - «Асгардия-1»
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