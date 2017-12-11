Российские ученые создали новый способ разблокировки смартфонов
Российские ученые создали новый способ разблокировки смартфонов

Новый метод в несколько раз надежнее существующих в настоящее время разработок

Группа российских ученых разработала не имеющий аналогов в мире метод разблокировки смартфонов. Научные сотрудники Института интеллектуальных кибернетических систем заявили, что суть методики состоит в наблюдении за собственником устройства.

 По словам исследователей, данный метод намного надежнее, нежели сканер лица, радужной оболочки, и даже в разы безопаснее, чем сканирование отпечатков пальцев. Чем дольше гаджетом пользуется один человек, тем более точно устройство сможет «понимать» привычки владельца.

 Технология контролирует сбор информации о силе хвата, запуске разного рода приложений, частоте активации кнопок и многое другое.

 Уточняется, что соответствующий метод защиты данных наиболее надежен, ибо поведенческие факторы невозможно скопировать либо подделать.

 Также, если человек скончался, получить доступ к данным на его устройствах не получится никому. Это гарантирует достаточно высокий уровень безопасности информации и защит от попыток несанкционированного доступа.

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