Российские ученые создали новый способ разблокировки смартфонов

Группа российских ученых разработала не имеющий аналогов в мире метод разблокировки смартфонов. Научные сотрудники Института интеллектуальных кибернетических систем заявили, что суть методики состоит в наблюдении за собственником устройства.

По словам исследователей, данный метод намного надежнее, нежели сканер лица, радужной оболочки, и даже в разы безопаснее, чем сканирование отпечатков пальцев. Чем дольше гаджетом пользуется один человек, тем более точно устройство сможет «понимать» привычки владельца.

Технология контролирует сбор информации о силе хвата, запуске разного рода приложений, частоте активации кнопок и многое другое.

Уточняется, что соответствующий метод защиты данных наиболее надежен, ибо поведенческие факторы невозможно скопировать либо подделать.

Также, если человек скончался, получить доступ к данным на его устройствах не получится никому. Это гарантирует достаточно высокий уровень безопасности информации и защит от попыток несанкционированного доступа.

Далее в рубрике